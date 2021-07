Par mesure de précaution, les autorités locales ont demandé à certains habitants du centre de Dolhain d'évacuer, et ce avant 17h, l'heure à laquelle allait avoir lieu le lâché d'eau.Dans un arrêté du gouverneur de la Province sont précisées les habitations concernées par cette évacuation. Il s’agit des quartiers du Vieux Moulin, de la rue Moulin en Rhuyff, du Pireux, de Bellevaux, de Nantistay, des Grands Prés (du n° 25 au 51), de la rue Ernest Solvay, de la route de Goé (du n° 11 au n° 43), de la rue de l’Électricité, de l’avenue Victor David (côté pair, du n° 136 au n° 212), et de Haut-Fourneau (n° 113 et n° 115).

Les autorités conseillent aux habitants concernés de prendre contact avec des connaissances pour être hébergé. En cas d'urgence, la commune reste disponible aux numéros suivants: 087/76 04 12 ou 087/76 04 15.