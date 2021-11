À voir, désormais, comment procéder pour faire respecter ces mesures…

Début de semaine, Pierre Luthers, le directeur de l’ASBL Enjeu, co-organisatrice du village de Noël à Liège, nous indiquait que le Covid Safe Ticket (CST) ne serait pas appliqué dans les diverses zones accueillant des chalets, hormis dans les espaces fermés, mais que le port du masque serait requis. C’était, du moins, ce qu’il souhaitait, estimant qu’il est difficile, vu la configuration de l’événement, d’appliquer le CST… Et d’insister sur ces quelque 200 chalets établis dans cinq zones différentes du centre-ville, de la place Cathédrale (avec patinoire) à l’espace Tivoli en passant par la dalle de la place Saint-Lambert, non fermées et "aux points d’accès multiples"…

Et puis, selon lui, ces zones ne peuvent être envisagées de la même manière sachant que, d’un côté, les chalets sont installés dans le tissu commercial où les gens vont et viennent tandis qu’ailleurs, ça relèverait davantage des normes Horeca…