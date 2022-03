Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, diverses actions ou événements sont organisés çà et là. C'est également le cas au Forum de Liège, où un week-end est dédié à la femme. Sous l'intitulé "Rendez-vous avec des Femmes d’exception", ce sont deux spectacles qui y seront présentés les 26 et 27 mars prochains.

- Samedi 26 mars (20 h): "Je ne serais pas arrivée là si..." avec Julie Gayet et Judith Henry, sur une mise en scène de Judith Henry d'après les entretiens d’Annick Cojean, reporter au journal Le Monde, et publiés aux éditions Grasset et Fasquelle. "Qu’est-ce qui m'a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi révolte ont aiguillé leur vie ?", telle est la question posée à une trentaine de femmes "inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb".

"Les deux comédiennes évoquent le parcours de femmes engagées pour certaines valeurs. Des femmes qui, à un moment donné de leur vie, ont décidé de mener un combat", souligne Simon Bouazza, directeur général du Forum.

- Dimanche 27 mars (20 h): "Les combats d'une effrontée" avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline Susini. Ce soir-là, sur la scène du Forum, Cristiana Reali deviendra Simone Veil. Avec Antoine Mory, elle signe l'adaptation pour les planches d'Une vie, l’autobiographie de Simone Veil. Rescapée des camps de concentration où elle a perdu une partie de sa famille, magistrate, ministre, à l'origine de la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), première présidente au parlement européen..., Simone Veil a, sans aucune doute, eu un parcours de vie hors norme! Ce qui s'est confirmé par son entrée au Panthéon de Paris, avec son époux, en 2018.