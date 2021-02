Verviers L’échevine socialiste de l’Enseignement va redevenir directrice d’école.

Sylvia Belly a fait ses adieux à la politique verviétoise lors conseil communal de lundi soir. Elle va redevenir directrice d’école. Après avoir été saluée pour son travail, sa qualité humaine et son écoute par ses collègues, tant de la majorité que de l’opposition, l’échevine a pris la parole non sans émotions : "Je pars le cœur gros. Il a fallu affronter la crise du Covid avec les écoles, il a fallu tout gérer de A à Z. J’ai essayé de faire mon maximum. Je reste encore dans le communal verviétois. Je vous regretterai tous, que ce soit majorité comme opposition".

L’échevine socialiste de l’Enseignement fait les frais de la crise politique. Poussée vers la porte de sortie par le PS, qu’elle avait rejoint en vue des élections communales 2018, mais qui n’a plus de poste à lui offrir au sein de la future majorité qui se dessine, Sylvia Belly avait posé sa candidature et passé des examens - réussis haut la main - pour (re)devenir directrice d’école à Verviers. Une fonction qu’elle occupait déjà par le passé et qu’elle avait décidé de quitter pour se lancer dans l’aventure politique… finalement raccourcie.

Ce lundi, à huis clos, les conseillers communaux ont validé