Nous l’évoquions ce lundi, le jugement a été rendu au tribunal correctionnel de Liège dans le cadre de l’affaire dites du "Pont de Cheratte". Au total, six dirigeants de la FGTB, dont Thierry Bodson, actuel président et Antonio Fanara, secrétaire régional de la FGTB Métal, ont été condamnés à des peines d’un mois de prison avec sursis et 600 euros d’amende pour entrave méchante à la circulation. En 2015 en effet, lors d’un vaste mouvement de grève, les syndicalistes avaient envahi l’autoroute E 40 à hauteur de Cheratte notamment, provoquant plus de 400 km de files cumulées dans le pays. Lors de ce blocage, un médecin n’avait pas pu se rendre auprès de son patient, malheureusement décédé.

Aujourd’hui, le syndicat dénonce cette décision du tribunal jugée "absolument inadmissible pour la FGTB". "Alors que le droit pénal sanctionne des comportements individuels, nous avons ici affaire à une sanction collective de personnes - nos camarades - au seul motif de leur présence sur le viaduc ce jour-là, et donc sans égard à ce qu’ils y ont fait effectivement".

Et de craindre en effet que cette décision, si elle est confirmée, mène à "l’impossibilité de mener des actions de protestation sur la voie publique, même sur des ronds-points où à l’entrée des entreprises. Bref, le tribunal correctionnel de Liège a décidé, comme d’autres avant lui, de liquider le droit des travailleurs de manifester leur colère, que ce soit dans le cadre d’un conflit social ou de manière générale".

Action le 1er décembre

Déjà, les Métallos liégeois de la FGTB ont décidé de réagir. Ils appellent "à une action dans les entreprises ce mardi 1er décembre, sous une forme à déterminer en fonction de la situation de chaque entité : assemblées, arrêts de travail, grève de 24 heures… les militants choisiront leur moyen d’action".