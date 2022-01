La motion de soutien aux 17 syndicalistes condamnés (de Vert Ardent et du PS), est finalement revenue sur la table du conseil de Liège ce lundi soir. Et comme on pouvait s’y attendre elle a divisé la majorité PS-MR et les différents groupes politiques du conseil. Ainsi, cette motion qui, pour rappel, vise à apporter un soutien aux syndicalistes condamnés pour avoir créé une entrave méchante à la circulation (créant des centaines de kilomètres de bouchons sur les autoroutes en 2015), a été votée par le PS, le PTB et Vert Ardent mais pas par le partenaire de majorité, le MR, qui a voté contre. Pour Jean-Claude Marcourt (PS), cette condamnation est bien intervenue dans le cadre "d’un procès politique". Raison du soutien PS. Tant pour le CDH que pour Vega, cette motion contrevient au principe de la séparation des pouvoirs. "Soutenir les syndicalistes condamnés revient à remettre en cause une décision de justice", estime Carine Clotuche (CDH). "La séparation des pouvoirs est un principe sacré en démocratie qu’un conseil doit respecter", a indiqué François Schreuer (Vega).