L’échevin de l’Enseignement à Neupré, Alain-Gérard Krupa, fait partie des premiers cas de coronavirus détectés en Belgique. Cela remonte au 5 mars dernier. "Je toussais depuis un jour ou deux et la nuit du 5 au 6 mars a été épouvantable avec des poussées de température et une toux qui n’en finissait pas. Dès le réveil, j’ai appelé mon médecin et il m’a dit de foncer au CHU, où j’ai pu bénéficier des examens et du fameux frottis ", raconte-t-il.

Pris en charge alors que l’épidémie n’en était encore qu’à ses prémices chez nous, il apprenait dans les 24 heures qu’il avait bien contracté le coronavirus. Ce fut un choc ! Il a aussitôt prévenu ses proches ainsi que ses collègues du collège communal. Comme il ne présentait pas de détresse respiratoire, il a été mis à l’isolement à son domicile. Des mesures spécifiques ont aussitôt été mises en œuvre au sein de l’administration communale de Neupré sachant qu’il avait fréquenté les lieux les jours précédents…

Voici donc une vingtaine de jours que l’échevin neupréen est chez lui en quarantaine ! Aujourd’hui, il va mieux et a bien conscience d’avoir eu beaucoup de chance…

"J’avais de fortes poussées de température, parfois en pleine nuit, et je toussais tellement qu’il m’était difficile de dormir. J’avais aussi de grosses courbatures dans la nuque et les épaules. Cela se calmait un peu en prenant du paracétamol puis cela recommençait de plus belle", explique Alain-Gérard.

"Après quelques jours, j’ai commencé à ressentir des difficultés respiratoires, des douleurs dans la poitrine… Ce fut long mais, désormais, cela évolue bien. Je n’ai plus de fièvre depuis trois jours, ce qui me permet de mieux dormir et de me reposer. L’épuisement était total, je n’ai jamais été aussi fatigué de ma vie ! Mais aujourd’hui, je retrouve de l’appétit et je reprends goût à certaines activités, comme la lecture. J’ai la chance d’avoir un jardin et de pouvoir ainsi m’oxygéner ", ajoute-t-il.

Prudence et patience !

Même si son état s’est amélioré, il sait qu’il n’en est pas encore arrivé à bout, vu qu’il tousse toujours, et qu’il doit faire preuve de prudence. Son médecin a d’ailleurs prolongé sa quarantaine jusqu’à lundi prochain et son état sera réévalué à ce moment-là.

Depuis sa mise à l’isolement, il s’est efforcé d’adresser des messages positifs à la population via les réseaux sociaux. Ce qu’il fait encore aujourd’hui, encourageant tout un chacun à bien respecter les consignes de sécurité visant à lutter contre la propagation du virus.

"Prudence, patience et c’est tous ensemble qu’on y arrivera. De grâce, soyons des citoyens responsables ! Respectons-nous l’un l’autre et prenons soin de nous en évitant de nous contaminer l’un l’autre ! Certains se croient guéris alors qu’ils pourraient encore être porteurs et d’autres peuvent l’être sans le savoir ", conclut-il.