Grégory, 31 ans, a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d’avoir participé avec d’autres à un cambriolage qui a tourné au carnage.

En effet, la victime gardera des séquelles permanentes à la suite de l’agression ! Les faits se sont déroulés dans le courant en mars 2016 à Fléron. Grégory et deux complices sont allés cambrioler une maison en chantier. Mais le propriétaire des lieux avait déjà été cambriolé à sept reprises ! Excédé, l’homme avait décidé d’être vigilant et il avait raison.

"J’étais déprimé parce que je venais de me séparer", a expliqué Grégory. "Je me suis rendu chez un couple d’amis. Nous avons commencé à boire. Le mari m’a proposé d’aller commettre un cambriolage. Il m’a dit que la maison était abandonnée et qu’il n’y avait personne dedans."

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu… Les trois protagonistes avaient des lampes torches deux des pieds-de-biche. Le propriétaire a vu les faisceaux lumineux. Il s’est rendu sur place et est tombé sur les voleurs qui étaient en train d’essayer d’emporter des cuivres et des métaux. Une bagarre a débuté entre le propriétaire et Grégory.

"Je sais qu’il était chez lui, mais il m’a frappé et j’ai aussi gardé des séquelles", a expliqué l’homme. Le complice de Grégory a pris un bâton et a frappé à de nombreuses reprises l’habitant. Ce dernier a été grièvement blessé.

Grégory a été condamné à 3 ans de prison par défaut. Il faisait la manche devant le Delhaize de Fléron lorsque la police a été appelée. Les forces de l’ordre ont découvert qu’il était signalé à rechercher. Il fait donc opposition à ce jugement.

La défense a plaidé une peine de travail. Le parquet ne s’est pas opposé à une telle mesure car Grégory n’est pas celui qui a porté les coups.