Zhandar, 46 ans, et Ibragim, 30 ans, ont écopé de 15 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive et un an de prison avec sursis pour avoir notamment séquestré un homme à son domicile et lui avoir extorqué de l’argent.

Le 1er novembre 2019, les deux hommes se sont rendus chez un troisième qu’ils ont séquestré pour obtenir de l’argent. Ils ont empêché la victime de quitter les lieux pendant pas moins de neuf heures d’affilée !

Ce jour-là, les deux agresseurs étaient bien décidés à obtenir de l’argent. Ils ont fouillé les lieux et devant l’absence d’argent liquide au domicile de la victime, c’est le cousin de cette dernière qui a été contraint d’aller retirer de l’argent à la banque pour pouvoir amener les fonds qui ont libéré son cousin. Les deux victimes ont formellement reconnu les suspects. Elles ont expliqué que l’agresseur le plus âgé boitait, portait des lunettes et ne parlait pas bien le français.

Il s’exprime en russe

Or, comme le relève le tribunal correctionnel de Liège, le suspect a été amputé d’une jambe et porte une prothèse. Il est porteur de lunettes et s’exprime en russe.

La victime avait bien la trace d’un œil au beurre noir. De plus, le soir des faits, le cousin de la victime a bien réalisé un retrait en argent liquide au moment qu’elle a indiqué. La victime a reçu un SMS du suspect alors que celui-ci déclare ne pas la connaître. Zhandar a alors prétendu que son téléphone lui avait été volé au moment du SMS envoyé par son GSM. Il n’a jamais déposé plainte. Il a également déclaré avoir récupéré son téléphone juste après.

Quelques jours auparavant, les deux hommes ont soustrait un véhicule d’une connaissance pour se rendre en Russie parce que son fils risquait de s’y faire arrêter. Il a également menacé la victime pour qu’elle retire sa plainte. Le tribunal a estimé les faits établis.