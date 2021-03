“J’étais chez moi pendant que Tao rentrait et sortait de la maison comme à son habitude depuis qu’on l’avait adopté il y a trois mois. À un moment donné, j’ai entendu un cri strident comme s’il s’était fait mal. Je suis immédiatement sortie et c’est là que j’ai vu les quatre gros chiens du voisin autour de lui”, explique-t-elle à nos confrères de 7s7.

Viviane appelle alors son mari mais le temps que celui-ci arrive dans le jardin, il était déjà trop tard pour Tao. “Mon mari est monté sur la petite butte qui se trouve au fond de notre jardin et mène au terrain du voisin, et c’est là qu’il a vu ce qu’il se passait. Les quatre chiens étaient au-dessus de Tao. On a crié pour les éloigner, mais on n’a pu que constater, impuissants, que le corps de notre Loulou de Poméranie était complètement déchiqueté. Ils ne lui ont pas laissé la moindre chance...”, se rappelle Viviane.

Les quatre chiens du voisin n'en seraient pas à leur coup d'essai. Dans les commentaires qui suivent la publication Facebook de Viviane, plusieurs internautes indiquent avoir déjà eu affaire à eux. "Ils sortent de leur enclos et ont même attaqué un cycliste il n'y a pas longtemps", indique un commentaire.

Selon nos confrères de 7s7, la bourgmestre de Flémalle, Isabelle Simonis, s’est rendue sur place samedi accompagnée d’une inspectrice de police, du vétérinaire communal de Liège, ainsi que d’une responsable du Bien-être animal (BEA) de la commune, afin d’y effectuer une saisie “vu la situation urgente et dangereuse”. Le propriétaire a reconnu les faits et décidé de céder ses chiens volontairement à la SRPA. Ils ont donc été emmenés par leur service à 16h. “Cela n’empêche en rien la suite de la démarche judiciaire, mais tout danger pour le voisinage est donc écarté”, commente l’échevin en charge du Bien-être animal, Frédéric Vandelli.