Bonne nouvelle ! Lors du conseil communal de ce lundi soir, les élus ont décidé que la Ville de Seraing réduira la facture liée à la taxe déchets pour les ménages sérésiens qui rentrent dans certaines conditions strictes.

Pour rappel, le coût-vérité fait référence à l’application du principe du pollueur-payeur, en d’autres termes la commune impose une taxe forfaitaire qui permet de couvrir le service minimum. Depuis 2012, ce taux doit se situer entre 95% et 110% en Wallonie.

A Seraing, celui-ci doit être de 100%. En effet, sous plan de gestion, la Ville est tenue d’exposer un coût-vérité déchets susceptible de présenter au minimum ce taux de couverture.

En 2020, celui-ci s’établit à hauteur de 106,39%, soit 6,39% en plus que ce qui est exigé.

En raison de ce nombre, le collège communal de la Ville de Seraing, appuyé par le conseil communal, a ainsi logiquement décidé de redistribuer ce surplus aux ménages sérésiens. Ainsi, ces primes seront directement déduites de la taxe forfaitaire 2021 et de la proportionnelle 2020 en matière de collecte et de traitement de déchets ménagers et ce, sous certaines conditions.

Concrètement, cela signifie que le montant de cette prime est fixé à :

* 8 € pour un ménage de 1 personne ;

* 10 € pour un ménage de 2 personnes ;

* 12 € pour un ménage de 3 personnes ;

* 14 € pour un ménage de 4 personnes et plus

Celle-ci ne sera octroyée que si les conditions suivantes sont remplies :

* être domicilié(e) sur le territoire sérésien au 1er janvier 2021 ;

* la composition de ménage est celle arrêtée au 1er janvier 2021 ;

* une seule prime est accordée par ménage ;

* la prime vaut uniquement pour l’année en cours ;

Mieux, pour toucher cette prime, les Sérésiens n'ont rien à faire. En effet elle est directement déduite de la partie forfaitaire 2021 de l’avertissement-extrait-de rôle qui sera transmis en 2021.

Mais comme les bonnes choses ont une fin, cette prime sera uniquement applicable en 2021.