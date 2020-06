À Herstal, la taxe égouts et la taxe immondices sont les seules taxes locales qui visent l’ensemble des ménages et permettent dès lors d’assurer la solidarité via une mesure sociale globale. " Pour ces deux taxes, des exonérations ont toujours été prévues pour les redevables les plus fragiles. Le soutien à ces personnes est maintenu dans le nouveau système, mais nous allons encore plus loin puisque nous allons automatiser ces droits ", explique Christian Laverdeur, échevin en charge des Finances de la Ville de Herstal.

En effet, les ménages qui bénéficient d’un statut social au 1er janvier 2020 auront droit à une exonération sociale sur ces taxes. Autrefois, ils devaient faire la démarche eux-mêmes pour pouvoir en bénéficier.

" On s’est rendu compte que beaucoup de personnes qui avaient droit à cette exonération n’en faisaient pas la demande. À partir de cette année, elle leur sera accordée automatiquement, ils n’auront plus rien à faire. Le montant sera directement déduit sur l’avertissement extrait de rôle qu’ils reçoivent à la maison ", précise Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal. " Cette avancée permet de lutter concrètement contre le non-recours aux droits sociaux et donc contre la pauvreté. En cette période de crise, je pense que cette intervention prend tout son sens ", insiste Stéphane Ochendzan, président du CPAS de la Ville.

Concrètement, cette automatisation va concerner 4 576 ménages, soit 2 300 en plus par rapport à l’ancien système ! Pour la Ville, cela correspond à une augmentation de 100 000 euros de dépenses sociales par rapport à l’année dernière. En fonction de la situation du ménage, la réduction varie entre 30 et 156 euros.