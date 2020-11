Blegny Le conseil communal de Blegny a récemment voté en faveur d’une modification du budget de la localité. Concernant les taxes et redevances communales pour 2021, une diminution de 5 euros sur la collecte et le traitement des déchets ménagés et assimilés pour toutes les catégories de ménages a été validée. Au budget extraordinaire, certains nouveaux investissements sont à souligner : achat de mobilier scolaire dans les écoles communales, achat de matériel informatique et nouveau subside au Tennis Club de Housse.