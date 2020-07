Un homme né en 1962 comparaissait jeudi devant le tribunal correctionnel de Huy pour incendie volontaire, tentative d'assassinat et menaces. Ces faits avaient été commis dans la nuit du 14 au 15 juin 2019 à Oteppe (Burdinne). D.R. s'était retranché le 14 juin vers 21h00 dans sa maison, située le long de la rue des Crénées à Oteppe, avant d'y bouter le feu.

L'épouse de ce dernier avait contacté la zone de police Hesbaye-Ouest après que le quinquagénaire, fortement alcoolisé, s'en soit pris à elle et ait menacé de mettre le feu à leur maison.

Sur place, les policiers avaient tenté d'instaurer un dialogue et de trouver une solution. Les unités spéciales de la police fédérale avaient été appelées à intervenir, en appui de leurs collègues, mais l'homme avait mis ses menaces à exécution.

Lors de l'intervention des policiers, plusieurs explosions étaient alors survenues dans le bâtiment. D.R. avait répandu des produits accélérants sur le sol et jeté de l'essence en direction des agents, entrés dans le bâtiment par l'intermédiaire d'une fenêtre.

L'un d'eux, piégé par les flammes, avait finalement trouvé le moyen de sortir par la porte d'entrée. Brûlé au deuxième degré aux jambes, bras et visages, cet agent avait été frappé dans le dos et l'épaule par le Burdinnois, aidé d'un bâton. Après plusieurs heures, le suspect avait finalement été appréhendé. Souffrant d'importantes brûlures, il avait été hospitalisé.

Lors de l'audience de jeudi, le prévenu était également poursuivi pour coups et blessures, menaces verbales et menaces par gestes ou emblèmes. Entre le 12 et le 14 mars 2019, D.R. avait en effet dégradé un véhicule, menacé son épouse et porté deux gifles à cette dernière sous les yeux de la police.

Le prévenu avait par ailleurs été blessé à la suite d'un autre incendie dans sa maison. Il avait découpé la housse et une partie de sa table de billard avant de poser cela dans l'âtre de la cheminée et d'enflammer le tout. Pour ces faits, il avait été libéré sous conditions le 5 avril. À l'époque, le Burdinnois consommait jusqu'à deux bouteilles de Cognac par jour.

Lors de son réquisitoire, la substitut du procureur du Roi a mis en évidence la volonté de nuire de la part du prévenu et la préméditation: "Il a lancé de l'essence sur les agents et avait même indiqué à son épouse qu'il mettrait le feu si une personne entrait chez lui". Elle a dès lors requis une peine de douze ans d'emprisonnement.

Le conseil de la défense a pour sa part demandé la plus grande indulgence du tribunal et plaidé en faveur d'un sursis probatoire, car son client n'avait pas conscience des faits et n'était pas en pleine possession de ses moyens.

Le conseil de l'agent blessé lors de l'incendie au mois de juin a lui demandé un euro provisionnel et la désignation d'un expert.

Jugement le 30 juillet.