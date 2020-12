Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 40 mois de prison contre un Bruxellois âgé de 38 ans poursuivi pour avoir commis une tentative d'enlèvement à Seraing le 29 mars 2017. Le prévenu avait été identifié comme un automobiliste qui avait rôdé autour de trois jeunes filles et qui avait tenté d'en faire monter une dans sa voiture. Les faits s'étaient déroulés le mercredi 29 mars 2017 à Seraing peu après 12h00. Trois jeunes filles âgées de 13 à 15 ans venaient de quitter leur école lorsque le prévenu avait immobilisé son véhicule à leur hauteur et leur avait fait des propositions déplacées et insistantes. L'homme avait ensuite démarré en trombe avant d'effectuer des allées et venues dans le quartier et de suivre une de ces jeunes filles. Il avait tenté de la faire monter dans sa voiture en l'agrippant par le bras.

L'individu avait été identifié car des caméras de surveillance avaient filmé son manège suspect. Il avait ensuite été reconnu par sa victime sur un panel photographique.

Le parquet a souligné les antécédents judiciaires du prévenu et a requis contre lui une peine de 40 mois de prison.

Le prévenu a contesté les faits. Il a soutenu qu'il s'était égaré à Seraing alors qu'il tentait de se rendre chez une amie prostituée. Il a affirmé qu'il s'était arrêté auprès des jeunes filles pour demander le chemin. Son avocat a plaidé l'acquittement ou le sursis.

Le jugement sera prononcé le 15 janvier