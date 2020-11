Le parquet a confirmé vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège son réquisitoire portant sur une peine de 2 ans de prison avec sursis probatoire contre un Liégeois âgé de 55 ans poursuivi pour des faits de pédopornographie. Le prévenu, un agent de sécurité, avait surfé pendant 4 ans sur des sites pédopornographiques et avait été dénoncé par les autorités américaines. L'institution américaine NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) avait dénoncé le prévenu à la police belge après avoir relevé qu'il avait diffusé sur Internet une vidéo impliquant une mère et son enfant dans des ébats sexuels. L'enquête avait conduit à une perquisition révélant la présence sur les ordinateurs du prévenu de fichiers pédopornographiques et de preuves de ses activités illégales.

Le prévenu avait surfé sur des sites pédopornographiques entre septembre 2013 et janvier 2017 en utilisant des mots-clés spécifiques à ses recherches, orientées vers les enfants âgés de 7 à 15 ans. C'est dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel "peer to peer" qu'il avait diffusé plusieurs films. Il avait également diffusé sur un réseau social la vidéo captée par les autorités américaines.

Le parquet a réclamé contre lui une peine de 2 ans de prison avec sursis probatoire. Son avocat, Me Masset, a sollicité une suspension du prononcé pour éviter à son client la perte de son emploi alors qu'il travaille dans une importante société de sécurité.

Le jugement sera prononcé le 18 décembre.