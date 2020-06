Le tribunal correctionnel de Liège a terminé vendredi l'examen du dossier d'un Liégeois de 58 ans poursuivi pour des faits de viol, d'attentats à la pudeur et de débauche commis sur une fillette de 12 ans. Le prévenu encourt une peine de cinq ans de prison avec sursis partiel, mais il a sollicité des mesures probatoires. Les faits avaient été dénoncés par le père de la fillette, alerté par un psychologue. La victime avait révélé qu'elle avait été violée le 26 février 2015 par le compagnon de sa grand-mère. L'homme avait aussi commis plusieurs attentats à la pudeur et favorisé sa débauche en entretenant avec elle de nombreuses conversations à caractère sexuel.

Le dossier évoquait une multitude de comportements déplacés du prévenu, qui avait entrepris de parler de sexualité à la jeune fille avec des détails crus. Alors que la victime avait un comportement attentionné à son égard, il l'avait considérée comme une élève à laquelle il voulait apporter une initiation à la sexualité et avec laquelle il promettait d'avoir des rapports sexuels lorsqu'elle serait plus âgée. C'est dans ce contexte qu'il avait commis un viol et des attouchements.

Le parquet a requis une peine de cinq ans de prison avec sursis pour un quart. L'affaire a fait l'objet de plusieurs reports en raison des conséquences de la crise sanitaire. Le tribunal a réexaminé le dossier ce vendredi et la défense a sollicité une peine assortie de mesures probatoires.

Jugement le 26 juin.