Le prévenu s'est montré menaçant

Un Liégeois a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 2 ans de prison avec sursis pour les deux tiers pour avoir commis des faits de coups et blessures sur les membres de sa famille. Le prévenu a bénéficié de conditions probatoires mais il a tenu des propos menaçants à l'égard des victimes dès le prononcé du jugement. Les faits se sont déroulés entre septembre 2017 et novembre 2019 dans le contexte d'une séparation de couple très difficile et de la liaison entamée par l'ex-épouse avec un nouveau compagnon. Le couple avait connu différents épisodes de séparation, de provocations et de réconciliation.

Dans ce contexte, le prévenu avait commis des faits de coups sur son ex-compagne et ses enfants, de destruction, de menaces et de harcèlement. Initialement, il avait bénéficié de l'hébergement de ses enfants et de décisions de justice favorables. Mais son comportement avait inversé la situation.

Le prévenu avait comparu devant la cour d'appel de Liège dans le cadre d'une procédure d'hébergement. Il avait insulté le représentant du parquet qui tentait de ramener le calme. Il avait aussi craché à l'audience.

Le tribunal l'a condamné à une peine de 2 ans de prison. Les juges lui ont octroyé un sursis probatoire pour les deux tiers, à conditions de respecter certaines mesures d'éloignement et de ne plus commettre le même type de fait. Immédiatement après le prononcé du jugement, le prévenu a formulé de nouvelles menaces à l'égard des victimes dans la salle d'audience.