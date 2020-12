Le procureur du Roi a requis lundi devant le tribunal de Verviers une peine de trois ans de prison contre un ressortissant afghan pour une tentative de meurtre. Les faits s'étaient déroulés au mois d'octobre au centre Fedasil de Theux. A la suite d'une dispute, l'homme avait saisi un couteau et avait menacé de mort l'un des résidents. Le 4 octobre dernier, un incident a éclaté au centre Fedasil. A la suite d'une dispute à propos d'une boîte de soda, un Afghan d'une vingtaine d'années a saisi un couteau et a menacé de mort l'un de ses compatriotes avant d'être ceinturé. La victime avait ensuite réussi à s'enfuir.

Entendu par les policiers, le suspect expliquera qu'il avait voulu le tuer car il avait le sentiment d'avoir été maltraité mais précisera tout de même qu'il s'était saisi du couteau dans le but uniquement de faire peur sans volonté de passer à l'acte.

Le procureur du Roi n'a pas été convaincu par les explications du prévenu. Il a souligné les nombreuses modifications de récit, des erreurs dans ses déclarations, une absence de regrets et une personnalité impulsive. "C'est quelqu'un qui se montre menaçant à la moindre contrariété", a-t-il martelé en rappelant que le jeune homme avait aussi menacé de mort son interprète avec lequel il ne s'entendait pas non plus. Le procureur a donc requis trois ans d'emprisonnement pour tentative d'homicide.

La défense du prévenu a pour sa part mis en avant le fait qu'il n'y avait pas d'intention de tuer dans son chef et demandé notamment la requalification de la tentative d'homicide en menaces par gestes.

Le jugement sera rendu le 29 décembre.