Le tribunal correctionnel de Verviers a reconnu vendredi un sexagénaire hervien coupable d'abus sur neuf jeunes. L'homme écope d'une peine de cinq ans de prison avec un sursis d'une durée de cinq ans pour deux cinquièmes de la peine. L'homme était poursuivi pour des attouchements, incitation à la débauche, et outrage public aux mœurs à l'encontre de neuf enfants, âgés entre six mois et onze ans au moment des faits.

Au cours des différentes audiences qui ont permis l'examen de ce dossier, le sexagénaire a réitéré ses aveux. Si la défense ne contestait pas l'attirance pour les enfants, elle insistait sur le parcours de l'homme, déjà condamné en 1998 pour des attouchements.

"Mon client a lui-même été victime de sévices sexuels durant son enfance. Il ne voyait pas ces enfants comme des objets de désir sexuel mais plutôt comme des objets d'affection et d'amour dont il a manqué, durant son enfance", avait indiqué le conseil du prévenu.

La défense soulignait également que "selon le rapport des experts qui avaient examiné son client, un traitement et un travail spécifiques pourraient être mis en œuvre avec le sexagénaire qui est terrorisé par le monde des adultes et par les femmes particulièrement".

Alors que le parquet réclamait une peine de huit ans de prison, le tribunal a condamné le Hervien à une peine de cinq ans, avec sursis pour deux cinquièmes de la peine pour une durée de cinq ans.