Le Musée de la Vie Wallonne diffuse des vidéos de l'intimité du plus célèbre couple de Liégeois.

Comme vous le savez, depuis le confinement, le Musée de la Vie Wallonne a fermé ses portes au public et, avec lui, son théâtre de marionnettes.

"Au début du confinement, nous avions sorti une vidéo qui a rencontré un beau succès sur les réseaux sociaux (plus de 36.000 vues et près de 3800 partages et commentaires). Vu le succès rencontré par cette première vidéo, nous avons décidé de créer une mini-série mettant en scène le quotidien confiné et décalé de Tchantchès et Nanesse" explique-t-on au musée.

"Nous proposons ainsi, chaque semaine un nouvel épisode traitant d’un sujet différent. A travers ces vidéos, nous souhaitons de garder un contact avec nos spectateurs, mais également faire connaitre nos marionnettes au plus grand nombre et mettre en scène notre folklore d’une manière actuelle, dynamique et drôle".

Alors rendez-vous sur la page Facebook du Musé de la Vie wallonne et bon amusement...