Et ce suite à la restructuration annoncée par ArcelorMittal.

C’est avec un sentiment d’indignation que les écologistes ont appris la volonté de la direction d’ArcelorMittal de restructurer le site TDM de Marchin.

Et ce pour rappel en réduisant ses effectifs de plus de moitié, passant de 50 à 18 personnes.

Rodrigue Demeuse interrogera prochainement la ministre wallonne de l'Emploi Christie Morreale (PS) et le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus (MR).

Et ce sur les garanties en termes d’emploi et les possibilités de pérenniser l'activité sur le site de Marchin, notamment via la réorientation de la production vers des produits plus innovants pour lesquels il y a un réel potentiel de développement.

Pour ce dernier, " il eut été possible de faire de Marchin un pôle d'excellence mais il n'y a jamais eu de volonté jusqu'à présent. Cela est d'autant plus interpellant quand on sait que Marchin était renseigné comme une ligne structurelle lors du plan industriel négocié en 2013". De son côté, Samuel Cogolati a déjà mis le point à l'agenda de la prochaine commission économie de la Chambre et exige de la ministre fédérale de l'Emploi des garanties pour veiller à la concertation sociale, limiter les licenciements secs et ouvrir les possibilités de reclassement.



Pour les députés hutois Samuel Cogolati et Rodrigue Demeuse, "". Et ces derniers de rappeler que le bassin liégeois a déjà beaucoup souffert ces dernières années des décisions d'ArcelorMittal tout en affichant leur soutien aux travailleurs concernés. "".