Les mauvaises nouvelles s'accumulent en cours de journée ce dimanche, alors que la tempête Ciara s'abat sur le pays. Si la province de Liège a été relativement épargnée en début d'après-midi, les vents violents ont commencé à avoir un réel impact sur nos routes.

Vers 16h, plus de 200 interventions pour des arbres tombés sur la chaussée mais aussi des câbles et des barrières renversées (celles du chantier du tram à Droixhe sont toutes tombées) étaient constatées chez les pompiers de Liège. La soirée et la nuit s'annoncent chargées.

Dans la province, plusieurs grands axes sont concernés par des chutes d'arbres. Ce fut le cas sur l'autoroute E42 en direction de Liège et en venant de Mons. Une chute d'arbre a été constatée à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse. Sur l'autoroute E25 Maastricht-Liège, un arbre est également tombé à hauteur de Wandre, rendant le passage compliqué. La sortie de l'autoroute E25 à Chênée (boulevard de l'Ourthe) était également fermée. C'était annoncé en raison des grands vents, de nombreux tilleuls menacent de tomber. La nationale 68 qui relie Eupen à Malmedy a également été fermée à la circulation, à hauteur de la Baraque Michel, un arbre obstrue la voie.