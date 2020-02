Les pompiers de la région liégeoise n'ont pas arrêté depuis le début de cet après-midi. La tempête Ciara, en cours, a des effets dévastateurs sur l'ensemble du pays et, dès 13 heures à Liège, les pompiers disent avoir reçu un appel toutes les 30 secondes. En début de soirée, vers 20 heures, ils comptabilisaient plus de 400 interventions, principalement pour des arbres tombés sur la chaussée, des barrières et des toits arrachés. Aucune intervention extraordinaire ne serait toutefois à déplorer. Plusieurs grands axes comme l'autoroute E 42 à Saint-Georges, l'E 25 à la sortie Chênée et l'E 25 à Wandre ont été bloquées. De nombreuses nationales ont également été impactées dont la nationale reliant Eupen à Malmedy, à hauteur de la Baraque Michel.