Depuis ce vendredi en fin d'après-midi, les pompiers de Liège sont à pied d'oeuvre pour aider les personnes victimes de la tempête Eunice. Si la région liégeoise n'a pas été la plus impactée en effet, les rafales de vents ont malgré tout sévit sur toute la province et, en région liégeoise, ce sont plusieurs centaines d'interventions qui avaient déjà été réalisées en fin de matinée ce samedi. Sur le coup de 14 heures, les pompiers indiquaient avoir encore une centaine d'interventions à réaliser, suite à des appels de cette nuit ou de ce samedi matin. Fort heureusement, on ne déplore aucune victime grave. Principalement, il s'agit de dégagements de chaussées suite à des chutes d'arbres, à des toitures endommagées et à des câbles tombés sur les routes.