C'était attendu, les fortes rafales de vent de cette nuit ont causé quelques dégâts en province de Liège.

Ainsi, Eole a fait chuté de nombreux arbres et branchages un peu partout dans nos contrées. Les pompiers ont été sollicité à partir de 2 heures du matin. A l'heure d'écrire ces lignes, les Diables Noirs ont réalisé plus d'un quarantaine de tronçonnages, notamment à Sprimont, Esneux, Chaudfontaine, Verviers, Villers- le-Bouillet, Engis, Wanze et Clavier.

Les appels à l'aide étaient, ceci dit encore fort nombreux et les soldats diu feu étaient toujours à pied d'oeuvre ce jeudi matin.