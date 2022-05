Il y a un peu plus d’un an déjà, Fedex (ex-TNT), spécialisé dans le transport aérien et le fret, annonçait la terrible nouvelle pour son site de Liege Airport : le licenciement de près de 700 emplois sur les 1 800 occupés à Liège.

Aujourd’hui, après de nombreux mois d’échanges entre direction et syndicats, si un accord semblait trouvé, les tensions sont toujours palpables à l’aéroport liégeois. Ce lundi soir d’ailleurs, un mouvement de grogne d’une heure a été opéré devant le siège liégeois… un mouvement qui pourrait en appeler d’autres. Une mésentente dans le calcul des indemnités de départ est à l’origine du conflit.

"Suite à l’annonce de restructuration, il y a eu de nombreux échanges et certains travailleurs ont décidé d’accepter un départ volontaire", rappelle Hassan Lyazghi, délégué permanent FGTB-Métal, "mais cette décision était basée sur une simulation et, aujourd’hui, la direction revient sur ce qui a été dit. Certains travailleurs n’ont clairement pas la somme annoncée".

Concrètement, les montants avancés étaient calculés sur une base fixe de 20 000 euros à quoi s’ajoutaient 3 000 euros par année d’ancienneté.

D’autres facteurs comme le solde restant dû et le précompte professionnel entrent aussi en jeu et, selon le délégué FGTB toujours, "on nous annonce aujourd’hui que la législation prévoit un plafond". Résultat : "certains travailleurs qui pensaient partir avec 80 000 euros se retrouvent avec 40 000 aujourd’hui. Il y a une grande inquiétude et les gens ne sont pas contents du tout et se posent énormément de questions ; d’autant qu’ils ont été appelés pour une séance d’information or, en arrivant, on leur a juste donné leur C 4".

Ce mercredi et ce jeudi, une délégation française du groupe Fedex devrait intégrer les discussions et, le syndicaliste l’espère, apporter des réponses concrètes et rencontrer les demandes des travailleurs. Un préavis de grève avait été déposé ; en fonction de l’évolution des discussions, des arrêts de travail pourraient à nouveau être opérés.