L'ASBL Terre vient d'ouvrir un nouveau magasin de seconde main en région liégeoise. Installé rue d’Aywaille (n° 50) à Sprimont, il vient ainsi s'ajouter aux 23 autres magasins Terre implantés en Wallonie et à Bruxelles.

Ce Terre Factory Shopping occupe une spacieuse surface de 500 m2 (anciennement Point Carré). Entièrement dédié à la seconde main, il propose un large choix de vêtements et d’équipement pour la maison. Voilà "une opportunité de consommer différemment en s'éloignant de la grande distribution, tout en soutenant l’économie sociale, solidaire et circulaire", souligne-t-on du côté de l'ASBL Terre, qui emploie à ce jour plus de 250 personnes.

En s'installant là-bas, Terre ASBL estime répondre aux souhaits de la clientèle actuelle... "Les gens veulent du choix. Ce sont ainsi plus de 10 000 pièces qui sont exposées aujourd’hui. Ils veulent également avoir un accès plus facile à la consommation durable. Nos Terre Factory Shopping sont donc situés en périphérie, souvent dans des centres commerciaux, ce qui permet de se parquer facilement et de combiner plusieurs achats sur une même sortie", relève Christian Dessart, directeur de l’ASBL Terre.

Pour rappel, depuis 1949, l’association a pour mission de créer des emplois stables pour des personnes en situation d’insertion socio-professionnelle. "Nous œuvrons également à la préservation de l’environnement en réduisant les déchets et en privilégiant la réutilisation".

Pour cette ouverture à Sprimont, Terre ASBL s’est associée à une autre entité du groupe Terre, à savoir Fleur Service Social, qui est spécialisée dans la récupération, le déménagement social et l’accompagnement de personnes en situation de grande exclusion. Au travers de ses collectes, après tri, Fleur Service Social y met en vente de quoi équiper la maison. "Les bénéfices que nous récoltons grâce à nos ventes nous permettent d’accompagner des personnes en situation de précarité dans la reconstruction de leurs projets de vie. Nous les aidons à trouver un logement, à s’équiper, à décrocher un travail... Certaines personnes ont eu une vie semée d’embuches et cherchent à s’en sortir... Fleur leur offre ce coup de pouce", précise Jérôme Vanmeerbeek, son directeur.