Le festival de visites guidées en Terres de Meuse touche à sa fin et c'est ainsi que deux dernières balades sont organisées les dimanches 20 et 27 septembre prochains.

Promenade villageoise aux portes du Condroz Hutois

Situé à côté de Huy, Vierset est le village condrusien par excellence. Les habitations furent bâties avec des matériaux extraits des nombreuses carrières que comptait la région ! Au cours de la promenade, il sera expliqué comment le Hoyoux a favorisé la prospérité de la commune. Il sera aussi question de l'importance pour la localité de Georges Hubin, enfant du village et apôtre du socialisme ! La place du village est un condensé d'anecdotes concernant son passé. La cerise sur le gâteau et à ne vraiment pas manquer sera constituée par la visite exceptionnelle du château de Vierset, domaine classé et restauré par des passionnés d'art !

● Dimanche 20 septembre à 10h et à 14h

● Sur réservation

● 5 euros par personne

● Départ: hall omnisports, Tige de Hestreux 1, 4577 Modave



● Info: 085 21 29 15 ou www.terres-de-meuse.be

"Des pommes, des poires..." Oui, mais pas que !

Le Moulin Ferrières, situé à Lavoir le long de la chaussée de Wavre, est niché discrètement dans un ravissant petit écrin de verdure.

Si on le connaît bien au niveau patrimonial, peu savent toutefois les multiples ressources naturelles qu'il contient.

ll est proposé de les (re)découvrir tous ensemble, le temps d'une ultime balade de fin d'été.



● Dimanche 27 septembre à 10h et à 14h

● Sur réservation

● 5 euros par personne

● Départ: Moulin Ferrières, rue Close 12, 4217 Lavoir



● Info: 085 21 29 15 ou www.terres-de-meuse.be