Un autre véhicule fonce sur les policiers.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un dramatique accident a eu lieu quai du Bac à Sclessin à hauteur de la rue de la Barge. Vers 0 h 30, trois véhicules ont été impliqués dans un accident de circulation. Une conductrice est décédée et deux conducteurs et un passager ont été blessés, leurs jours ne sont pas en danger. Ils ont été transportés à l’hôpital et en sont sortis. Les conducteurs ont alors été emmenés à l’Hôtel de Police pour y être entendus sur les circonstances du drame.

Pour permettre le travail des secouristes et de dresser le constat d'usage, un périmètre de sécurité a été installé et le quai a été fermé de longues heures.

Vers 1h30, pour une raison indéterminée, mais probablement parce que le conducteur croyait à la présence d'un barrage ou d'un contrôle, une voiture arrivant à vive allure a foncé sur le dispositif et sur les policiers et experts présents sur place, il n’y a heureusement aucun bless. Le conducteur a été privé de liberté.