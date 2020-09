Au CHC, on tente d’apporter une réponse efficace à la demande mais rien n’est simple.

Un jour n’est pas l’autre au centre de dépistage Covid du CHC MontLégia à Liège, même si le travail ne manque jamais… Ce lundi, comme dans de nombreux centres de dépistage de la région, l’affluence était telle que les files remontaient sur plusieurs kilomètres… "Nous étions entre 400 et 600 tests par jour mais nous avons atteint 1 000 à 1 200 lundi et mardi", explique le Dr Olivier, chef du laboratoire de biologique clinique au CHC. Décision fut donc rapidement prise d’éviter pareille situation à l’avenir : le centre fut déplacé au fond du parking, loin des entrées et accès par l’autoroute. A priori plus confortable pour tout le monde… quoique.

(...)