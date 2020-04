Parmi les secteurs qui souffrent de la crise actuelle, figure sans nul doute la culture.

C’est ainsi que la société de communication Caracas, laquelle compte parmi ses clients bon nombre d’opérateurs, a voulu faire un point notamment à propos du Théâtre de Liège.

Ce dernier a vu, comme rappelé ce lundi par visioconférence par son directeur général Serge Rangoni, ses activités à l’arrêt depuis mi-mars. Et ce alors que battait son plein le festival "Atlas of Transitions" consacré aux migrations qui devait être suivi d’un autre événement dédié à la lecture.

"Il nous restait encore trois spectacles à présenter durant cette saison dont "Un royaume" de Claude Schmitz", précise le DG du Théâtre de Liège. Quant aux ateliers costumes et décors, les uns sont occupés avec ceux de l’Opéra de Liège à la confection de masques de protection et les autres s’activent.

Si la crise du coronavirus a selon Serge Rangoni "un seul point positif" en permettant de réfléchir et d’améliorer des manières de fonctionner, elle a un impact économique important. Quant au personnel, à savoir 62 équivalents temps plein, l’impact est pour l’instant relativement limité.

Mais il ne faudrait toutefois pas que la situation actuelle perdure. Et alors qu’une croix a donc été faite sur la saison en cours, l’inquiétude est également de mise pour la prochaine. "Il a d’ores et déjà été décidé de repousser l’ouverture au 4 octobre et d’espacer davantage les spectacles".

Priorité aux créations

En outre, la priorité sera donnée par le Théâtre de Liège aux créations, la première dénommée "Vous êtes unis" étant l’œuvre d’Axel de Booseré. Le traditionnel "Picnic urbain" de début de saison sera quant à lui annulé.

"La grosse incertitude concerne le déconfinement", estime Serge Rangoni, lequel évoque "plusieurs scénarios possibles" ainsi que "des discussions en cours au niveau européen".

Il ne voit pas les répétitions reprendre avant cet été même si les artistes sont demandeurs et il insiste par ailleurs sur la nécessité d’un dialogue avec les pouvoirs publics. Le secteur culturel n’ayant selon lui pas fait partie des priorités.

Quant à la saison prochaine, un focus portugais est notamment prévu. De jeunes metteurs en scène sont aussi au programme ainsi que des productions françaises, sans oublier des festivals (Impact, Corps de Textes, Émulation).