Ce n’est pas la première fois (et sans doute pas la dernière) que Jean-Michel Stasse, président de l’ASBL Wolf Eyes, fait parler de lui. Mais avec cette polémique lancée par l’association sur l’état de deux tigres mâles, blessés, au zoo de Bouillon, c’est une (nouvelle) fois de trop estime le député libéral Philippe Dodrimont. Qui s’est dès lors inquiété du plan d’actions annoncé par la ministre du Bien-être Animal, Céline Tellier ; un des deux félins serait bientôt transféré.

Ce qui étonne principalement le député libéral en effet, ce n’est pas le contrôle de l’état de santé des tigres, bien au contraire dit-il, mais c’est plutôt le crédit accordé à une association, "alors qu’elle ne présente aucune unité TVA et ne dépose plus ses comptes annuels depuis 2014"… Cette semaine, il n’a dès lors pas hésité à interroger la ministre, sur la base légale de la décision et pour savoir si des fonds publics étaient prévus pour ce transfert...

Pour la ministre, le plan est clair. Après avoir rencontré l’ASBL Wolf Eyes, les responsables du parc et l’Unité du bien-être animal de l’administration wallonne, le transfert d’un des tigres vers un établissement agréé et disposé à l’accueillir a été décidé. Pas de saisie à ce stade. En outre, la ministre évoque une copie du registre vétérinaire des tigres demandée au parc, mensuellement, ainsi qu’un contrôle du parc qui devrait être réalisé le 5 décembre, avec une attention particulière portée aux tigres. Logique, est-on tenté d’écrire, vu que "plusieurs rixes ont engendré des blessures sur les animaux"…

Mais le député n’en démord toutefois pas et s’interroge toujours sur "les agissements de cette ASBL et la place qui lui est réservée . Je ne peux en aucun cas cautionner que quelqu’un qui n’a aucune qualification puisse agiter l’ensemble des acteurs du secteur et donne l’image négative qu’on donne à ce parc". Suite mais, c’est sûr, pas fin de la polémique.