Esneux La commune avait réservé un montant de 850 000 euros au budget extraordinaire.

C’est à l’unanimité que les élus du conseil communal d’Esneux ont voté ce jeudi soir le lancement du marché public relatif à l’étude de l’aménagement de la place du Roi Albert et de la place Saucy, à Tilff. Deux places qui, avec le nouveau pont-passerelle, ne feront plus qu’une… pas question toutefois de créer ici de nouveaux aménagements urbains encombrants et onéreux. La nouvelle extension, au pied de la passerelle, devrait prendre des allures de petit parc urbain, en cohérence avec le passage du Ravel et des abords de l’Ourthe.

Au total, c’est donc un montant de 850 000 euros qui a été réservé au budget extraordinaire… un montant qui servira globalement à adapter cet espace de manière plus conviviale et, comme le confirme l’échevin de l’Aménagement du Territoire, Adrien Calvaer, de manière plus végétale. "Et lorsque ces premiers travaux seront terminés, il s’agira de voir ce qu’il est possible de faire au niveau des aménagements de type plaine de jeux."