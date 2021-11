La vie économique reprend doucement ses droits dans les zones sinistrées de la région liégeoise suite aux inondations meurtrières de juillet dernier. À Tilff, peu nombreux sont les commerces qui ont déjà rouvert leurs portes. Frédéric Delnaye, gérant du magasin de running de l’avenue Laboulle, est d’ailleurs un des premiers à avoir relevé les volets de sa devanture.

Exploit en termes de timing mais surtout volonté inébranlable malgré les difficultés qui se sont abattues sur lui depuis septembre 2019, date du lancement de son activité. "Six mois plus tard, la crise sanitaire nous obligeait à fermer nos portes", explique Frédéric. "Une situation qui s’est reproduite par deux fois en l’espace d’un an. Puis, à peine étions-nous rouverts que le ciel nous tombait sur la tête."

Plus d’un aurait jeté l’éponge. Pas Frédréric "Même si je suis désormais seul à la barre puisque mon associé a préféré ne pas repartir dans l’aventure. La seule chose qui m’aurait également fait stopper reposait sur l’indemnisation accordée par les assurances. Entre le feu vert et le versement de l’argent, peu de temps s’est écoulé. J’avais, de plus, bloqué les corps de métier. Cela a grandement facilité la relance du commerce sans oublier l’aide de mon propriétaire qui a tout fait pour que l’ouverture puisse être effective dans des délais courts."

Nettoyage, destruction, assainissement, reconstruction et gestion des stocks… Période on ne peut plus stressante. "J’ai dû bloquer mes précommandes tout en les maintenant car il n’est pas aisé d’avoir de la marchandise avec la Covid. Cette reprise est donc idéale car elle va nous permettre de rencontrer la demande du client que nous sommes heureux de retrouver physiquement après deux années bien difficiles qui ne nous ont pas permis d’atteindre la stabilité espérée."

Courage

Il en aurait fallu bien plus pour démotiver le quadragénaire désormais épaulé par son conseiller, Pierre, de l’aventure depuis décembre 2020 mais également traileur passionné, pour gérer l’affaire au quotidien. "Je ne me voyais pas lâcher mon rêve d’ado. Employé au Luxembourg mais entrepreneur dans l’âme, cela fait 4 ans que je bosse sur ce projet car j’ai toujours eu la fibre sportive. Les multiples écueils nous obligent à repartir d’une page blanche. On a réagencé l’espace de 150 m², on développe la gamme randonnée et on continue à conseiller les runners et les traileurs désormais de plus en plus nombreux. De plus, Rrun s’appellera dorénavant Rrunning."

Sa force mentale et son courage ont en tout cas déteint sur ses voisins. Le commerce tilffois va lentement mais sûrement renaître de ses cendres.