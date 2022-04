La police de Liège annonce toute une série de déviations mises en place à la suite d'un accident qui a eu lieu en Meuse ce mardi.

En effet, une barge qui circulait sur la Meuse a heurté une passerelle technique. Cette édifice relie les deux rives, du quai du Bac à Tilleur, sur la rive gauche de la Meuse, à l'avenue Greiner située à Ougrée sur la rive droite de la Meuse.

"Un expert s'est rendu sur place ce jour et a constaté des dégâts structurels importants sur cette passerelle, menaçant sa stabilité", indique la police de Liège.

"Par mesure de précaution, le quai du Bac et l'avenue Greiner, de part et d’autre de la Meuse, sont complètement fermés à la circulation. Sur la rive droite, en direction de Seraing, la circulation est déviée par la rue Ferdinand Nicolay et la rue de l'Acier. En direction de Ougrée, la circulation est déviée par la rue Jean Potier et Seraing bas."

De l'autre côté de l'eau, des aménagements sont également mis en place.

"Sur la rive gauche, en direction de Tilleur, la circulation est déviée par la rue de la Barge et la rue Ernest Solvay. En direction de Sclessin, la circulation est déviée par la rue de la Digue et la rue des Martyrs. Le trafic fluvial est également interdit dans les 2 sens."

Ces faits vont probablement créer des embarras de circulation. "Trois communes sont impactées par la situation, Liège, Seraing et St-Nicolas, et gèrent la situation en étroite collaboration. Un point de la situation sera effectué demain", termine le porte-parole de la police de Liège.