Il y a peu, la députée-bourgmestre d'Ouffet Caroline Cassart (MR) a ré-interrogé le ministre régional de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo).

Et ce notamment au sujet de la création souhaitée de deux giratoires à Tinlot afin de sécuriser la route nationale 63.



Laquelle est jugée particulièrement accidentogène et particulièrement à Tinlot.

Un budget initial de 6 millions d'euros était d'ailleurs prévu en vue du réaménagement de l'échangeur (suppression du pont) avec la création de deux giratoires.



La Sofico n’a pas encore marqué son accord sur le cahier spécial des charges mais le ministre confirme que le dossier a bien été maintenu.

Concernant le second giratoire, les expropriations sont toujours en cours mais les travaux pourraient démarrer prochainement.

Début 2020, le cahier spécial des charges était en attente d'accord de la Sofico avant le lancement de la procédure d'adjudication et de quelques expropriations du côté de la RN66.Pour Philippe Henry, le projet de sécurisation de la route du Condroz le plus avancé est celui de Tinlot,et ce donc pour un budget de 6 millions d’euros.Lequel inclut d’une part la sécurisation de la RN63 et d’autre part la dernière phase de la liaison Tihange-Tinlot qui vise à démolir le pont de l’échangeur et construire à sa place un grand giratoire.Enfin, pour ce qui est de la phase 4 de la liaison Tihange-Tinlot, celle-ci est conditionnée par l'avancée de la phase 3, au stade des expropriations et pour laquelle un nouveau permis de bâtir va être demandé.