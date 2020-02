Il s'agit du projet le plus avancé du Plan Infrastructures 2019-2024.



Dès 2011, la députée régionale Caroline Cassart (MR) interrogeait le ministre en charge sur la création de deux ronds-points à Tinlot.

L’un au carrefour Levooz, l’autre en lieu et place du pont à l’échangeur de Tinlot, sur la route nationale 63 (RN63).

"A l’époque, le ministre m’avait parlé d’une demande de permis déposée en 2012, d’une attribution de marché début 2013 et de travaux d’un an", rappelle-t-elle.



Mais force est de constater que rien n’a bougé depuis lors et c'est pourquoi elle a réinterrogé le ministre actuel Philippe Henry (Ecolo).

Et ce dans le cadre du suivi du Plan Infrastructures 2019-2024, lequel prévoyait notamment plus de 15 millions d’euros pour la sécurisation de la route du Condroz.

Selon le ministre, en ce qui concerne la RN63, le projet le plus avancé du Plan Infrastructures 2019-2024 est celui de Tinlot, pour un budget de six millions d’euros.

"Il consiste en le réaménagement de l’échangeur par la suppression du pont, la création d’un grand giratoire à l'endroit de ce pont et d’un plus petit au carrefour entre la N63, la N63c et la rue de Tillesse. Il s’agit du carrefour Levooz, qui est par ailleurs avancé comme la priorité de cette législature", précise ce dernier.

A l'heure actuelle,



le cahier spécial des charges est en attente d’accord de la SOFICO avant le lancement de la procédure d’adjudication;

quelques expropriations du côté de la N66 sont en cours.

Quant au carrefour Levooz, reconnu comme étant accidentogène, des travaux de marquage ont été réalisés, lesquels ont visiblement amélioré la situation.