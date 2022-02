Après Bruxelles, le 26 janvier, puis Anvers, le 8 février, c’est à Hannut que le front commun syndical (CSC-FGTB-CGSLB) a mené une action ce mardi en fin de matinée, pour protester contre les conditions de travail des aide-ménagères et obtenir, notamment, un meilleur remboursement des frais réellement engagés ( à savoir les frais de transports, frais de parking, autres frais de téléphone).

Une cinquantaine de membres s’étaient donné rendez-vous mardi matin place Lucien Gustin, où ils ont collé des affiches puis projeté de la mousse sur la façade de l’agence intérim "Trixxo". Ils ont ensuite fait de même sur celle de "Daoust" située non loin.

"Les entreprises Trixxo et Daoust ont été ‘nettoyées’aujourd’hui", racontent les syndicats. "Pour de nombreuses aide-ménagères, la situation est devenue impossible à supporter. Aujourd’hui, les aide-ménagères paient pour aller travailler. En moyenne 10 % de leur salaire passe dans les frais de déplacement." © BELGA

Aucun accord sectoriel conclu

"Le secteur des titres-services est le seul secteur où aucun accord sectoriel n’a encore été conclu", déplorent les syndicats. "Les employeurs font la sourde oreille et ne daignent toujours pas revenir à la table des négociations. Le principal point d’achoppement est le remboursement des frais de transport. […] Les aide-ménagères méritent plus de respect, un salaire décent et des indemnités de déplacements correctes."

"Le blocage des négociations au niveau sectoriel est un vrai problème pour les travailleurs et travailleuses", précise de son côté Gaëtan Stas, secrétaire général CSC Alimentation et Services. "Trixxo et Daoust sont deux des plus grandes entreprises de titres-services en Belgique, l'argent qu'elles gagnent est reversé en tant que dividende aux actionnaires, le problème étant que quand on négocie pour améliorer les conditions salariales, elles nous signalent qu'il n'y a pas d'argent dans le secteur."

Le front commun réclame une augmentation salariale de 0,4% et surtout une avancée très claire au niveau des frais de déplacement, "qui sont remboursés de manière très minime, cela devient une charge pour les travailleurs", ajoute Gaëtan Stas.

Vu l’importante quantité de mousse projetée, les pompiers de la zone de secours Hesbaye ont dû intervenir pour nettoyer les trottoirs.