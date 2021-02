Parfois, certains comportements ou certains bruits tapent à ce point sur le système qu’ils peuvent être à l’origine de conflits… À Neupré, au même titre que d’autres communes rurales, on constate de plus en plus souvent de l’incompréhension vis-à-vis des réalités de la vie à la campagne.

Aussi, dans le cadre de l’élaboration du Programme communal de développement rural (PCDR), un groupe de travail participatif réunissant des citoyens et politiques a été mis en place. L’objectif était de s’accorder sur la rédaction d’une charte rurale.

"Nous avons cherché une voie de bon sens pour régler, mais surtout anticiper, les différends. Les querelles de voisinage ont toujours existé mais leur médiatisation croissante a placé sur le devant de la scène, réseaux sociaux obligent, ces marqueurs patrimoniaux caractéristiques du monde rural", souligne Mathieu Bihet, échevin en charge du développement rural et de l’agriculture. "Il ne s’agit pas d’opposer les agriculteurs aux néo-ruraux mais de concilier l’ensemble des acteurs du monde rural afin de permettre le vivre-ensemble en bonne intelligence."

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, la vie à la campagne a son propre rythme auquel il convient de s’adapter… Cette charte rurale rappelle donc un certain nombre de principes autour de valeurs telles que la tolérance, le respect, la courtoisie et la responsabilité.

Ainsi, à côté de recommandations basiques ayant trait, par exemple, au respect de l’environnement et de la biodiversité ou encore au maintien de chiens en laisse et au ramassage de déjections sur l’espace public, on invite aussi les citoyens à faire preuve de tolérance vis-à-vis de situations qui se rencontrent, effectivement, davantage à la campagne… On pense par exemple à la circulation d’engins agricoles, au chant du coq au lever du jour, aux odeurs de fumier ou encore à l’organisation de camps de jeunes.

Cette charte sera diffusée dès le printemps sur le territoire de Neupré.