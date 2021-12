Liège Thomas Troupin est la "nouveauté remarquable de 2021 selon le Gault&Millau.

Tiens" ou "prends"…. voilà ce que signifie littéralement "Toma", en espagnol. Cette interpellation, sublimée aujourd’hui par le bien nommé Thomas Troupin, elle lui vient de sa grand-mère, une dame généreuse d’origine espagnole et qui a profondément marqué sa vision du "partage"… bien qu’il n’ait jamais cuisiné avec nous avoue-t-il.

"Chez elle, il y avait toujours à manger pour tout le monde", se souvient le chef liégeois qui vient tout juste de décrocher le titre de "Nouveauté remarquable de l’année", pour la Wallonie, attribué par le célèbre guide Gault&Millau, avec une jolie note de 16/20.

Entouré de son équipe, c’est en toute humilité que ce jeune chef de 33 ans nous reçoit "chez lui", à l’ombre des remparts historiques liégeois (boulevard de la Sauvenière) dans son restaurant, Toma.

Le bon goût y côtoie une ambiance chaleureuse… et ça sent très bon !

Thomas, une telle récompense ne peut que faire plaisir… mais cela vous fait-il peur ?

"Ça fait vraiment plaisir oui, car on est toujours content de recevoir un beau bulletin. Mais peur, non, car le guide ne demande rien… je veux dire par là qu’on ne sait pas qui est passé dans le restaurant, une fois, deux fois… Je pense que si on se concentre et qu’on fait de son mieux au quotidien, avec le plus d’intégrité et de spontanéité possible, ça peut payer. C’est le cas ici, j’en suis heureux".

Est-ce que cela vous donne des ailes, de l’ambition… l’envie d’une étoile ?