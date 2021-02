Le Collège communal a décidé de proposer à l’approbation du Conseil communal du 1 mars prochain l’octroi de dénominations pour de nouvelles voiries et espaces sur le territoire de la Ville. Les choix opérés répondent au souhait du Collège communal de renforcer la féminisation des dénominations des voiries liégeoises. Les toponymes retenus rendent hommage à des personnalités de genre féminin qui ont marqué leur époque, notamment sur les plans culturels ou scientifiques, le plus généralement à Liège.

Deux voiries liées au chantier du Tram : la voirie d’accès au nouveau Pont des Modeleurs à Sclessin prendra le nom de rue Marie Defrère, dénomination rendant hommage à Marie Defrère qui a caché à Sclessin, pendant la Seconde Guerre mondiale, une petite fille juive de 8 ans, prénommée Rivka Knopf. Et la voirie d’accès au terminus du Tram à Bressoux, qui sera appelée rue Suzanne Clercx, musicologue, professeure à l’Université de Liège (1910-1985).

Une voirie à Rocourt s'intitulera rue de Bierthe, professeure de musique liégeoise du XVIIIe siècle.

Enfin, deux places et une esplanade sur le site du Val Benoît porteront des noms d'illustres femmes. La place Françoise Héritier, dénomination rendant hommage à Françoise Héritier (1933-2017), anthropologue et ethnologue française ; la place Émilie Noulet, romaniste, historienne de la littérature et critique littéraire belge née le 2 mai 1892 à Auderghem et morte le 7 août 1978 à Coxyde. Enfin, l'esplanade Jeanne Rademackers, première femme à décrocher un diplôme de l’Enseignement supérieur au terme d’une formation en pharmacie menée au milieu de condisciples exclusivement masculins à l’Université de Liège, née à Maaseick en 1862 et morte à Seraing en 1920.