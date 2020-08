Tourisme La crise du Covid-19 a clairement participé à cet intérêt des touristes pour l’Est du pays.

On s’y attendait quelque peu mais les chiffres collectés par l’Agence du tourisme des Cantons de l’Est vont toutefois au-delà des espérances : l’été 2020 a été qualifié "d’exceptionnel" par l’Agence en termes de fréquentation dans cette région touristique du pays qui, généralement, est plus encline à faire le plein en hiver.

Bien sûr, la crise du Covid-19 est passée par là mais on espère dans les Cantons que cet attrait saisonnier pourra influencer l’intérêt de nombreux "vacanciers locaux".

Comme le démontrent les chiffres de l’enquête menée par l’Agence auprès de ses 150 membres en effet, on constate que 64 % des hébergements du secteur hôtels/chambres d’hôtes/auberges estiment que les Belges ont pris leurs vacances principales dans les Cantons de l’Est ; 68 % déclarent que les séjours ont été plus longs que d’habitude ; 84 % ont aussi enregistré un taux d’occupation au moins égal voire meilleur et enfin, les voyageurs ont le plus souvent réservé leurs