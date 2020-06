Sites touristiques, musées, hôtels... Plus de 100 partenaires participent à l'opération!

La fédération du tourisme de la province de Liège a développé un pass-partout destiné à relancer l'économie touristique, un secteur, comme d'autres, durement touché par la crise du coronavirus. Ce pass permet de profiter de divers avantages et réductions auprès de partenaires.

Ce pass est disponible gratuitement et permet aux habitants de la province de Liège, seul ou en famille, de profiter de toute une série d'avantages et de réductions auprès de divers partenaires. Pour en bénéficier, il faut être âgé de plus de 18 ans et être domicilié en province de Liège.