La ville de Huy informe la population de mesures de circulation prises dans le cadre d'un tournage. Celui-ci aura lieu à Ahin entre le 28 février et le 4 mars ainsi que les 7 et 8 mars.

La société de production Frakas Productions organise le tournage du film "The Peacock" au sein du château d’Ahin, implanté chaussée de Dinant 14 à Ahin. Pour les besoins de ce tournage qui ne permet aucun bruit de circulation de véhicules, la circulation sur la chaussée de Dinant, dans son tronçon compris entre la rue Plein de Cyr et la sortie du parking du magasin Colruyt (non comprise), devra être interrompue dans les deux sens.

La ville précise que ces interruptions sont annoncées pour de courtes durées (maximum 2 minutes) et s’effectueront à répétition entre le 28 février et le 4 mars ainsi que les 7 et 8 mars, durant les plages horaires comprises entre 9 h et 15 h ainsi qu’entre 19 h 30 et 22 h. Les interruptions seront régulées à l’aide de feux tricolores de signalisation.