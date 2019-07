C’est en effet ce que vous propose la société de casting XtraZ qui cherche 2 000 figurants afin de tourner dans la comédie musicale Annette du réalisateur français Léos Carax avec la star française mais aussi avec celle de Star Wars, Adam Driver (alias Kylo Ren).

Ça se passera à la mi-août à l’Opéra de Liège avec un défraiement entre 50 et 120 euros la journée. La marche à suivre pour poser sa candidature est la suivante, comme le révèle Wallimage Tournages. "Rendez-vous sur le site www.XtraZ.be, ensuite cliquez sur ‘version française’ tout en haut de la page d’accueil. Descendez dans le bas de la page et cliquez sur ‘film musical Annette’. Lisez attentivement le texte et dans le paragraphe ‘comment s’inscrire ?’, vous trouverez un lien à cliquer ‘ICI’ qui vous mènera au formulaire à remplir. Bonne chance à tous !"