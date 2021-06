Nous voulions déjà l’organiser l’an dernier mais cela a dû être reporté à cause du Covid. Et cette année, c’est encore plus pertinent"…

Pierre Frankinet, échevin des Sports de Sprimont sera présent ce dimanche 20 juin, à Louveigné, au niveau du hall sportif de l’école de l’entité. Car c’est ici que sera organisé, dès 10 heures, le tout premier salon des sports de Sprimont. Un rendez-vous que les autorités locales ont souhaité organiser afin d’aider un maximum de clubs de la commune mais aussi afin de donner aux Sprimontois l’occasion de découvrir le très large panel de sports qu’il est possible de pratiquer sur l’entité.

Au total en effet, sur la quarantaine de clubs que compte Sprimont, 25 ont confirmé leur présence au salon des sports. "Il y en aura vraiment pour tous les goûts", explique l’échevin Pierre Frankinet, "du sport plus classique comme le football, le basket ou le tennis, au sport moins connu comme avec ces clubs de kaerobic ou d’archers". Sans être exhaustif, on annonce aussi des clubs de handball, de yoga, de pétanque, de tennis de table, de judo et de danse.

L’événement en lui-même se déroulera de 10 heures à 15 heures mais c’est dès 9 heures que les animations seront proposées. En marge du salon en effet, trois balades guidées à vélo seront organisées, toutes au départ de Louveigné : 40 km à 9 h, 22 km à 9 h 30 et 10 km à 10 h.

"Et il faut aussi signaler que des activités seront organisées sur place, pour les familles", poursuit l’échevin des Sports. "Ce sera par exemple l’occasion de découvrir la plaine multisport qui est sur place et les différents clubs organiseront eux ausi des ateliers". Il y aura notamment un parcours acrobatique pour vélo, un mini-terrain de football gonflable et d’autres ateliers ludiques, autour des différents sports.

L’objectif est, pour rappel, de donner un coup de pouce à ces clubs qui ont connu une année difficile durant la crise. L’entrée est entièrement gratuite et ouverte à tous les publics, n’hésitez pas.