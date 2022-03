Dans une quinzaine de jours, le 29 mars prochain, les populations des communes de Grâce-Hollogne, Awans, Fexhe-le-Haut-Clocher et Flémalle seront conviées à une réunion d’information préalable à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement.

Cette réunion est organisée par Alibaba Smart Hub Belgium SRL en vue de la construction et de l’exploitation de trois nouveaux halls en extension d’un établissement de traitement de fret aérien existant. Et le projet est d’importance puisque Alibaba parle d’une superficie de bâtiments d’environ 69 000 m², le tout accompagné d’auvents, bureaux, parkings, abords et aménagements extérieurs.

Selon le contenu de l’invitation à la réunion, le projet est situé rue Saint-Exupéry, à Grâce-Hollogne.

Une vidéo

La réunion, prévue le mardi 29 mars à 18 h 30 au terminal Passager de Liege Airport, a pour objectif de permettre au demandeur de présenter son projet, mais aussi de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant ledit projet. Elle a également pour but de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences, de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Il va de soi que toute personne intéressée peut participer à cette réunion. Ceci dit, pour une question d’organisation, vous êtes invité(e) à vous enregistrer sur le site www.afp-pro.be/inscription/cainiao, jusqu’au 25 mars. Il est également possible de s’inscrire par téléphone au 0494/48.71.99 (entre 10 h et 16 h).

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du demandeur, par mail à l’adresse : public-hearing@service.cainiao.com et de l’auteur de projet Stratec SA, Avenue Adolphe Lacomblé, 69-71, bte 8, à 1030 Bruxelles.

Une vidéo reprenant l’ensemble des présentations du maître d’ouvrage, des auteurs de projet et bureaux d’études sera disponible sur le site www.afp-pro.be/video/cainiao à partir du 30 mars.

Selon Alibaba, une fois les trois nouveaux halls construits, la capacité d’accueil sera d’une douzaine de vols par jour… Une fois les avions déchargés, il faudra compter environ 500 camions pour acheminer les marchandises vers leurs destinations finales.

Selon le calendrier établi, et donc sauf imprévu, deux nouveaux halls devraient être construits début 2024. Pour le dernier, il faudra “attendre” 2026…