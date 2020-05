LIège L’Uliège a mis en ligne un site où l’on trouvera une multitude d’infos et de contacts.

Les futurs étudiants universitaires se posent de multiples questions sur leur orientation, les filières d’études et l’accès à celles-ci, la vie sur les campus et les aides à disposition, sur les activités préparatoires et les démarches administratives…

Si depuis quelques semaines, dans le contexte sanitaire actuel, des réponses individuelles ont toujours été apportées par téléphone, courriel ou en visioconférence, l’Université de Liège a décidé d’aider les futurs étudiants en facilitant leur accès à l’information et en leur donnant la possibilité d’échanger directement avec les informateurs de toutes les Facultés.

Dès ce mardi, l’ULiège met en ligne un dispositif d’informations en ligne destiné aux élèves de 5e et 6e années de l’enseignement secondaire, aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux étudiants internationaux. Le site est accessible via le lien :

http://info-etudes.uliege.be.

Il s’enrichira en permanence de nouveaux contenus.

Les possibilités offertes sur ce site sont multiples. Ainsi, les élèves et étudiants pourront :

Participer à distance à des séances d’information organisées par les 11 Facultés de l’ULiège. Des dizaines de représentants des Facultés seront présents en ligne pour informer les futurs étudiants et leurs parents sur les études et débouchés professionnels : visioconférences, échanges en direct, chat, témoignages d’étudiants (l’horaire de toutes les visio-conférences est à consulter sur le site internet).

Accéder à toutes les ressources utiles : brochures, programmes de cours, liens utiles… et être guidé par rapport à l’utilisation de ces ressources.

Découvrir des vidéos thématiques sur les études et la vie étudiante.

Obtenir des conseils pour bien choisir ses études.

Échanger en direct via un système de chat avec les interlocuteurs du service d’Information sur les études.

Prendre connaissance de toutes les actualités concernant les futurs étudiants et leur entrée à l’université, dans ce contexte particulier.

J.-M. C.