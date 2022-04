Le jeu a énormément d’importance pour l’ASBL sérésienne Simila, que ce soit pour apprendre, pour se raconter, pour rassembler, pour prendre du plaisir ! Du coup, le temps d’une journée, dimanche prochain, l’ASBL organise toute une journée consacrée aux jeux.

Ainsi, de 10 à 16 heures, une brocante extérieure de jeux et de jouets prendra place devant les locaux de Simila, rue Jean Calas, à Seraing.

Vous souhaitez y participer ? Il vous en coûtera 5 € pour un emplacement de 2 m de long et de 10 € pour un emplacement de 5 m de long. Pour vous y inscrire, appelez-nous au 0499/83.57.11.

De 13 à 16 heures, dans les locaux de l’asbl, votre famille, vos amis, vos enfants et ados auront la possibilité de participer à différents ateliers :

- Atelier jeux de société avec Laurie de Oika Oika. Laurie est neuropsychologue et a sélectionné pour vous une série de jeux formidables pour stimuler le cerveau, le corps ou le cœur !

- Atelier jeux vidéo avec Céline de Kodo Wallonie. Vous n’y connaissez pas grand-chose en jeu vidéo ? Vous souhaitez en savoir plus ? Avec Céline, vous aurez la possibilité d’apprendre à créer votre propre jeu ! Vous verrez aussi comment le jeu vidéo peut-être lui aussi, un merveilleux moyen d’apprentissage !

- Atelier lecture de contes. Les contes et les histoires, qu’elles soient écoutées ou lues, permettent d’être transporté dans notre propre imaginaire, de comprendre nos ressentis, de rêver, de réfléchir… Un moment agréable à vivre pour tous au Ludi day !

Ces ateliers sont gratuits.

Enfin, des pains saucisses, des pains merguez, les bonnes gaufres de bonne-maman, des boissons rafraîchissantes seront aussi au rendez-vous pour passer une belle journée.

Qu’est-ce que l’ASBL Simila

Simila est une asbl sérésienne créée en 2017. Simila signifie “semblable” en espéranto. L’ASBL travaille de manière préventive et inclusive avec les jeunes dyslexiques, dyspraxiques, à haut potentiel, qui ont des difficultés attentionnelles, un handicap ou un syndrome particulier et qui suivent l’enseignement traditionnel.

Les thérapeutes Simila (ergothérapeutes, logopèdes, neuropsychologues, réflexologue, psychologues, psychomotriciens) encadrent au quotidien enfants, adolescents et adultes ayant des besoins spécifiques.

Simila aide à la mise en place des aménagements raisonnables et propose des outils personnalisés adaptés notamment via la maîtrise du PC ou de la tablette, la gestion des émotions et de l’attention, des aides à la lecture… Simila organise des formations pour les parents comme pour les professionnels pour apprendre à utiliser ces outils et rendre confiance à tout ce petit monde, en boostant l’Estime de soi !

Infos : 0499/83.57.11